Про историю создания iPhone снимут полноценный сериал

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия Echo Lake Entertainment адаптирует книгу Брайана Мерчанта "Девайс №1. Тайная история iPhone". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Это будет мини-сериал, который расскажет полную историю создания iPhone. Для создания сериала также будут использовать эксклюзивные интервью с инженерами и разработчиками, которые участвовали в проекте.

"Брайан написал исчерпывающую историю создания iPhone. Над ним секретно работали и мужчины, и женщины. Они часто ставили под угрозу свои отношения с семьей, друзьями, рисковали здоровьем – все это, чтобы создать один из самых успешных продуктов в истории", – рассказал Даг Манкофф, глава Echo Lake. -0-