Проект для подбора обуви в интернет-магазинах с использованием 3D-модели разработали в БГУ

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ разработали проект "3D-модели стопы по фотографии", что позволит облегчить поиск и значительно уменьшить время подбора обуви в интернет-магазинах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий кафедрой многопроцессорных систем и сетей факультета прикладной математики и информатики Белгосуниверситета, научный руководитель проекта Сергей Марков.

Проект является новым и не имеет аналогов в Беларуси. "Над инновацией трудились третьекурсники Ирина Емельянова, Николай Печенев и Константин Кулак. Данная разработка рассчитана на потребителей, которые в повседневной жизни используют услуги обувных интернет-магазинов. Покупателю просто нужно будет сфотографировать свою стопу с нескольких ракурсов. Потом эти снимки будут обрабатываться либо на сервере, либо в мобильном приложении. И на основании результатов обработки будет создана 3D-модель стопы", - сказал Сергей Марков.

Завкафедрой отметил, что разработка будет полезна не только любителям совершать покупки в интернете, но и производителям обуви. "Изначально с предложением о разработке 3D-модели стопы по фотографии к БГУ обратился один из крупнейших производителей обуви Беларуси. Внедрив наш проект в жизнь, производитель будет больше понимать о потребностях покупателей", - подчеркнул он. И, например, вместо больших партий обуви сможет изготавливать такие, которые учитывают конкретные группы людей.

Сроки внедрения проекта в жизнь зависят от точности 3D-модели. "Для того чтобы проект заработал, необходима точность в миллиметр (пока она чуть меньше сантиметра). На мой взгляд, для достижения этого показателя потребуется от полугода до года", - заключил Сергей Марков.-0-