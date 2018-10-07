7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Электронная школа" к 2020 году заработает в 80% учреждений общего среднего образования Беларуси. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Основные мероприятия по информатизации образования отражены в государственной программе развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы, сказала Ирина Старовойтова. В рамках проекта "Электронная школа" предусмотрено создание образовательной информационной среды на основе облачных технологий, предполагается внедрение электронных образовательных ресурсов, современных технологий информационной безопасности. "Это необходимо, прогрессивно, эффективно. К этому следует идти максимально быстро. Мы планируем, что до конца 2018 года проект "Электронная школа" заработает в 50% учреждений общего среднего образования страны, а к 2020 году - в 80%", - проинформировала она.

"Я понимаю, что все новое иногда вызывает некоторую настороженность, но уверена, что в данном случае опасаться нечего. Наоборот, нужно способствовать этим процессам. Мы много обсуждали тему о выполнении педагогами большого количества не свойственных им функций. Мы внедрили электронные карты, что позволило освободить учителя от сбора средств на организацию питания учащихся. Теперь это делают родители через электронные карты сами. Другие элементы цифровой школы - электронные дневники, журналы - помогают более эффективно организовать образовательный процесс", - добавила первый замминистра.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-