Проект "Электронная школа" заработает во всех школах Беларуси в ближайшие 2-3 года

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Электронная школа" заработает во всех учреждениях общего среднего образования Беларуси в ближайшие 2-3 года. Об этом сегодня журналистам сообщил министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обсуждаются вопросы финансирования программы "Электронная школа" и ее внедрения во всех школах страны. Их у нас более 3 тыс. Эта работа должна быть проведена в пределах ближайших 2-3 лет", - сказал Игорь Карпенко. Сейчас проект работает в форме эксперимента. До конца 2018 года в систему "Электронная школа" войдет половина учреждений общего среднего образования.

В перспективе планируется все учреждения образования страны замкнуть в единую электронную систему с элементами статистического анализа. "У нас есть концепция развития электронной среды в системе образования, которая должна объединить все учреждения образования в единую систему, включая дошкольное, общее среднее образование, профтехи, средние специальные учебные заведения, вузы. По каждому уровню будет своя специфика", - сказал министр. Так, для школ будет создана единая платформа по электронным дневнику и журналу. Оператором выступит Главный информационный аналитический центр Министерства образования. "Мы готовим серверную площадку, у нас выделено свое облако для сбора и хранения информации. Собственником всей этой информации будет Министерство образования", - сообщил Игорь Карпенко.-0-