Процессоры Intel, начиная с 2007 года, подвержены серьезным проблемам

Под угрозой взлома и проникновения оказались практически все процессоры, выпущенные компанией Intel в течение последних 10 лет. Программисты утверждают, что хакеры могут получить доступ к паролям, логинам и личной информации пользователей через вычислительное ядро.

Специалисты взяли тайм-аут до конца января - они не хотят заранее обнародовать известную им информацию, чтобы ей не воспользовались злоумышленники. Для устранения "дыры" не обязательно сдавать все процессоры производителю. Достаточно лишь изолировать процессорное ядро от пользовательского окружения. Сделать это можно на уровне операционной системы.

Правда, специалисты говорят, что изоляция ядра приведет к падению производительности "проца" на 5-30% в системах Windows и Linux. А вот для устройств под управлением macOS последствия пока точно не установлены.

Первые тестировщики обновлений для Windows говорят, что уже начали получать "заплатки". Вскоре ее сделают доступной и для остальных пользователей. Эксперты по безопасности советуют обновиться после ее выхода как можно быстрее.

В компании Intel данные заявления пока никак не прокомментировали.