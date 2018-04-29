29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа Telegram возобновляется в странах Ближнего Востока, Европы и СНГ. Об этом говорится в сообщении Telegram в твиттер-аккаунте.

Питание Еврокластера восстановлено. "Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ", - проинформировали в компании.

Как сообщалось, причиной масштабного сбоя в работе мессенджера стал сильный перегрев одной из групп серверов. Проблемы с подключением к Telegram фиксировались и в Беларуси.-0-