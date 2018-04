Ракета Ariane 5 с двумя спутниками стартовала с космодрома во Французской Гвиане

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane 5 с двумя спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщают информагентства.

Instant replay: watch #Ariane5 lift off on its latest dual-payload flight from the Spaceport in French Guiana, carrying the DSN-1/Superbird-8 and HYLAS 4 satellites. #VA242 pic.twitter.com/dprTA1DmVM