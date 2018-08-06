Ракета-носитель Falcon 9 запустит индонезийский спутник 7 августа

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpaceX назначила запуск индонезийского телекоммуникационного спутника Merah Putih на 7 августа. На орбиту его доставит ракета-носитель Falcon 9, сообщает специализированный портал Space Flight Now.
Любопытствующие смогут наблюдать за запуском ракеты с космодрома на мысе Канаверал в прямом эфире. SpaceX будет вести прямую трансляцию с самого начала - старт запланирован на 08.18 (по минскому времени).
Запуск ракеты представляет интерес еще и потому, что впервые модернизированная первая ступень Falcon 9 Block 5 взлетит повторно. Первый старт состоялся в мае этого года. После нового старта также планируется посадить первую ступень РН на баржу в Атлантическом океане - примерно через 8 минут после запуска.
Заказчиком запуска является компания Telkom Indonesia. Спутник, который построила американская SSL, придет на смену вышедшему из строя в прошлом году спутнику Telkom 1. Аппарат будет передавать сигнал на территории Индонезии, Индии и соседние районы Южной и Юго-Восточной Азии.-0-
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