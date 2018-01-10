Razer показала как превратить смартфон в ноутбук

Компания Razer представила на выставке CES 2018 концепт Linda. В их проекте нет принципиальной новизны, скорее речь идет о доработке идеи Asus 2012 года.

Смартфон вставляют в специальную нишу, предусмотренную в ноутбуке. В роли последнего выступает большая док-станцияс 13,3-дюймовым экраном, батареей 53,6 Вт/ч, 200 ГБ SSD-накопителем, портами USB и 3,5-мм аудиоразъемом.

При этом смартфон не теряет свой функционал и превращается в управляемым тачпадом или дополнительным дисплеем. Кстати, он продолжает принимать звонки и выполнять иные команды.

Законнектить можно не любое устройство, а только смартфон от производителя - Razer Phone. Мощности процессора Snapdragon 835 и 8 ГБ оперативной памяти хватит и для некоторых игр, и для просмотра видео.