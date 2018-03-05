Разработан аккумулятор, которому для зарядки требуется 30 сек.

Специалисты из Республики Корея разработали аккумулятор, способный заряжаться всего за полминуты, сообщают иностранные СМИ.
Многим пользователям не нравится, что техника быстро разряжается и требует долгой подзарядки. На это время устройство становится стационарным: пока оно стоит на зарядке, пользователь не может никуда уйти. Поэтому недавно компания Apple выпустила беспроводную зарядку для своих устройств. А теперь корейские ученые разработали аккумулятор, который просто молниеносно заряжается.
Он может заряжаться с такой скоростью даже при использовании маломощного зарядного устройства, которым является USB-переходник. Сила тока, при которой заряжается новый аккумулятор, в 100 раз превосходит обычную.
Достичь результата удалось благодаря соединению волоконно-подобных полимерных цепей с металлооксидными нанокатодами на поверхности графена.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN