Разработанный учеными НАН фотоприемник может заменить в Беларуси японский аналог

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые создали новые фотоприемники - лавинные фотодиоды для применения в оптоволоконных линиях связи, лазерных радарах и медицинских приборах. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника", директор Института физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси Николай Казак перед началом I Международной научно-технической конференции "Опто-, микро- и СВЧ-электроника - 2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть лаборатория, которая занимается разработкой новых фотоприемников - лавинных фотодиодов. Мы создали эти приборы совместно с ОАО "Интеграл", далее передали в научно-технический центр "ЛЭМТ" БелОМО, где их испытали. На этом предприятии сравнили нашу разработку с фотоприемниками ведущего мирового производителя оптоэлектронных компонентов, устройств и систем Hamamatsu Photonics и выяснили, что белорусский прибор превосходит японский аналог", - рассказал Николай Казак. По его словам, белорусский фотоприемник способен заменить зарубежный в нашей стране.

В настоящее время ученые занимаются продвижением разработки. Так, на основе лавинных фотодиодов будут создавать кремниевые фотоумножители, которые позволят усиливать электрический сигнал от воздействия света на фотоприемник примерно в 1 млн раз. Также этот прибор сможет работать при низком напряжении в 150-200 В в отличие, например, от электронного фотоумножителя, который требует 1-3 кВ.

Кроме того, в Институте физики два года назад приобрели технологическую установку и начали выращивать нитридные гетероструктуры для производства новых изделий микро- и СВЧ-электроники. Это вещество по своим характеристикам превосходит арсенид галия, который ранее использовали для производства элементов. В частности, нитридные гетероструктуры обладают повышенной радиационной стойкостью, что очень важно для работы в космосе и условиях военных действий, и способны выдерживать более высокие температуры.

Еще одно направление деятельности Института физики - создание отраслевых лабораторий. Николай Казак напомнил, что в 2017 году был создан инновационно-промышленный кластер "Микро-, опто- и СВЧ-электроника". "В кластер вошли организации НАН Беларуси, ОАО "Интеграл", "Планар", Минский НИИ радиоматериалов, а также вузы - БГУ, БНТУ и БГУИР. Был разработан перспективный план исследований, а также запланировано создание ряда отраслевых лабораторий. В этом году лаборатории уже создали на базе Института физики и Минского НИИ радиоматериалов. Планируют такие же лаборатории или технологические центры представить "Интеграл" и БНТУ", - отметил он.

I Международная научно-техническая конференция "Опто-, микро- и СВЧ-электроника - 2018" проходит 22-26 октября на базе Института физики им. Б.И. Степанова. Участие принимают сотрудники научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и промышленных предприятий Беларуси, России, Молдовы.-0-