Разработку IT-платформы II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработка IT-платформы II Европейских игр обсуждалась на очередном заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению игр в Беларуси в 2019 году, которое прошло под председательством премьер-министра Андрея Кобякова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рассмотрен вопрос разработки информационно-технологической платформы II Европейских игр, а также организации питания участников соревнований.

Кроме того, на заседании шла речь об организации временной инфраструктуры на спортивных объектах игр и размещении фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют награды в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-