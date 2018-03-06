Renault показал "колбу"-беспилотник для городской езды

В рамках Женевского автосалона французский производитель "Рено" продемонстрировал концепт беспилотного электрокара EZ-GO. "Фишкой" автомобиля является то, что в нем вообще нет органов управления.

В салоне невозможно обнаружить руль и педали, что позволяет производителю говорить о четвертом уровне автономности. Максимальную скорость электромобиля пока ограничили 50 км/ч.

Внутри могут с комфортом разместиться шесть пассажиров. К их услугам панорамные окна и удобные лавочки. Запуск серийного производства "колбы" возможен не ранее, чем через пять лет.