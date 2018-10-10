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РЕПОРТАЖ: На Международной выставке в Шанхае Huawei представляет IT-новинки

Технологии 10.10.2018 | 21:07

Международная выставка Huawei Connect 2018 проходит 10-12 октября в Шанхайском всемирном выставочном и конференц- центре. Это масштабное IT-мероприятие собрало более 30 тыс. человек из 170 стран мира, в том числе Беларуси, которые интересуются технологиями завтрашнего дня. Высокотехнологичные новинки и решения - от умных очков, которые позволят сразу увидеть в толпе преступника, что особенно актуально при проведении массовых спортивных и культурных мероприятий, до новой стратегии Al и 5G - изучил корреспондент БЕЛТА.

В эти дни в Шанхай съехались ведущие эксперты отрасли, в том числе мировые лидеры информационно-коммуникационных технологий, научные специалисты и партнеры, чтобы услышать из первых уст о новых концепциях и увидеть, а в некоторых случаях и самим опробовать, как действуют новинки.

Председатель Huawei Эрик Сюй в своем выступлении объявил о стратегии AI, которая призвана обеспечить всепроникающий искусственный интеллект для построения полностью связанного цифрового мира. Участники обсуждают, как совместно трансформировать цифровые технологии для создания умного и безопасного будущего.

В целях общественной безопасности

...Простой пример. В числе новинок - умные очки. В них сотрудники правоохранительных органов смогут мгновенно увидеть того, кто находится в списке разыскиваемых преступников. Система тут же выдаст его паспортные данные... Дело сделано быстро, а возможный теракт предотвращен...

В целом безопасность находится в центре внимания разработчиков, что и не удивительно, ведь этот вопрос в современном мире актуален, как никогда.

Представители китайской компании рассказывают: "Huawei продолжает применять новые технологии, такие как облачные вычисления, большие данные, Интернет вещей и искусственный интеллект, для индустрии общественной безопасности. Компания первой предложила концепцию C-C4ISR. Новые платформы охватывают области управления, контроля, мониторинга, вычислений и позволяют быстро развертывать и интегрировать различные технологии и приложения для совершенствования эффективности общественной безопасности, для того, чтобы спокойно справляться с новыми угрозами".

Умная железная дорога

Умная железная дороги будет адаптирована к 5G. Установленные буквально через каждые 200 м пути камеры видеонаблюдения с очень высоким разрешением позволят мониторить ситуацию на всем протяжении дороги в режиме онлайн. И если на рельсах, к примеру, окажется человек, то, регулируя скорость, остановить поезд, в том числе и в метро, можно будет через интернет.

Камеры позволят определить опасность на пути движения поезда и в ночное время. С учетом высокоскоростного интернета 5G информация будет поступать бесперебойно.

Товары на складах под управлением роботов

Представленная на выставке новая роботизированная система для складов привлекла внимание тех, кто занимается логистикой. Вместо 10 человек - один робот, который выполняет команды по движению грузов. В огромных логистических центрах это, конечно же, существенно ускорит процесс грузопотоков. А так как со строительством "Одного пояса и одного пути" перевозки товаров растут стремительно, роботы без дела не останутся...

Умный парк

Здесь вновь же большая роль отводится современному видеонаблюдению. В технологичных парках, которых в мире становится все больше, а в Беларуси "Великий камень" развивается стремительными темпами, все должно стать еще "умнее". Вся жизнедеятельность парков, от безопасности до коммунальных служб, будет завязана в единую систему. Представленные новые решения поднимают на более высокий уровень решение данных вопросов. Искусственный интеллект будет управлять и здесь.

Новое решение для кампусных сетей

В числе других новшеств Huawei презентовал решение Intent-Driven CloudCampus нового поколения для сетей кампусного типа, то есть для группы локальных сетей. Такие, как правило, развернуты на компактных территориях (кампусах) в вузах (элементы кампусной системы внедряет сейчас БГУ), на промышленных предприятиях, в портах.

С учетом постоянно увеличивающегося количества мобильных офисных и аудио-, видеоприложений потребители зачастую испытывают неудобства от нестабильности и низкого качества работы Wi-Fi. Есть проблемы, связанные с ростом объемов зашифрованного трафика и угрозами со стороны хакеров. Как раз на решение данных проблем и направлена разработка Huawei Intent-Driven CloudCampus.

"Активируй интеллект"

Huawei широко демонстрирует стратегии и высокотехнологичные продукты с учетом искусственного интеллекта - его возможностей, инноваций и практик. Мероприятия выставки, а их больше тысячи, проходят под общим названием "Активируй интеллект".

В этом году главной целью Huawei Connect является оказание частным и государственным организациям помощи в преодолении "цифрового" порога и закреплении своих позиций в мире интеллектуальных технологий. Беларусь строит цифровую экономику, а значит, без высокотехнологичных новшеств не обойтись. Кстати, об уровне белорусских специалистов и об их достижениях зарубежные коллеги говорят только в позитивном русле.

Безусловно, в Шанхае показаны не завтрашние новинки, а возможно, послезавтрашние. Пройдет какое-то время, прежде чем потребитель убедится в реальной необходимости этих внедрений. Но мир так стремительно трансформируется, что даже то, что еще недавно казалось заоблачным, вошло в нашу жизнь в виде облачных технологий.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

ФОТО автора,

БЕЛТА.-0-

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