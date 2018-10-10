РЕПОРТАЖ: На Международной выставке в Шанхае Huawei представляет IT-новинки

Международная выставка Huawei Connect 2018 проходит 10-12 октября в Шанхайском всемирном выставочном и конференц- центре. Это масштабное IT-мероприятие собрало более 30 тыс. человек из 170 стран мира, в том числе Беларуси, которые интересуются технологиями завтрашнего дня. Высокотехнологичные новинки и решения - от умных очков, которые позволят сразу увидеть в толпе преступника, что особенно актуально при проведении массовых спортивных и культурных мероприятий, до новой стратегии Al и 5G - изучил корреспондент БЕЛТА.
В эти дни в Шанхай съехались ведущие эксперты отрасли, в том числе мировые лидеры информационно-коммуникационных технологий, научные специалисты и партнеры, чтобы услышать из первых уст о новых концепциях и увидеть, а в некоторых случаях и самим опробовать, как действуют новинки.
Председатель Huawei Эрик Сюй в своем выступлении объявил о стратегии AI, которая призвана обеспечить всепроникающий искусственный интеллект для построения полностью связанного цифрового мира. Участники обсуждают, как совместно трансформировать цифровые технологии для создания умного и безопасного будущего.
...Простой пример. В числе новинок - умные очки. В них сотрудники правоохранительных органов смогут мгновенно увидеть того, кто находится в списке разыскиваемых преступников. Система тут же выдаст его паспортные данные... Дело сделано быстро, а возможный теракт предотвращен...
В целом безопасность находится в центре внимания разработчиков, что и не удивительно, ведь этот вопрос в современном мире актуален, как никогда.
Представители китайской компании рассказывают: "Huawei продолжает применять новые технологии, такие как облачные вычисления, большие данные, Интернет вещей и искусственный интеллект, для индустрии общественной безопасности. Компания первой предложила концепцию C-C4ISR. Новые платформы охватывают области управления, контроля, мониторинга, вычислений и позволяют быстро развертывать и интегрировать различные технологии и приложения для совершенствования эффективности общественной безопасности, для того, чтобы спокойно справляться с новыми угрозами".
Умная железная дороги будет адаптирована к 5G. Установленные буквально через каждые 200 м пути камеры видеонаблюдения с очень высоким разрешением позволят мониторить ситуацию на всем протяжении дороги в режиме онлайн. И если на рельсах, к примеру, окажется человек, то, регулируя скорость, остановить поезд, в том числе и в метро, можно будет через интернет.
Камеры позволят определить опасность на пути движения поезда и в ночное время. С учетом высокоскоростного интернета 5G информация будет поступать бесперебойно.
Представленная на выставке новая роботизированная система для складов привлекла внимание тех, кто занимается логистикой. Вместо 10 человек - один робот, который выполняет команды по движению грузов. В огромных логистических центрах это, конечно же, существенно ускорит процесс грузопотоков. А так как со строительством "Одного пояса и одного пути" перевозки товаров растут стремительно, роботы без дела не останутся...
Здесь вновь же большая роль отводится современному видеонаблюдению. В технологичных парках, которых в мире становится все больше, а в Беларуси "Великий камень" развивается стремительными темпами, все должно стать еще "умнее". Вся жизнедеятельность парков, от безопасности до коммунальных служб, будет завязана в единую систему. Представленные новые решения поднимают на более высокий уровень решение данных вопросов. Искусственный интеллект будет управлять и здесь.
В числе других новшеств Huawei презентовал решение Intent-Driven CloudCampus нового поколения для сетей кампусного типа, то есть для группы локальных сетей. Такие, как правило, развернуты на компактных территориях (кампусах) в вузах (элементы кампусной системы внедряет сейчас БГУ), на промышленных предприятиях, в портах.
С учетом постоянно увеличивающегося количества мобильных офисных и аудио-, видеоприложений потребители зачастую испытывают неудобства от нестабильности и низкого качества работы Wi-Fi. Есть проблемы, связанные с ростом объемов зашифрованного трафика и угрозами со стороны хакеров. Как раз на решение данных проблем и направлена разработка Huawei Intent-Driven CloudCampus.
Huawei широко демонстрирует стратегии и высокотехнологичные продукты с учетом искусственного интеллекта - его возможностей, инноваций и практик. Мероприятия выставки, а их больше тысячи, проходят под общим названием "Активируй интеллект".
В этом году главной целью Huawei Connect является оказание частным и государственным организациям помощи в преодолении "цифрового" порога и закреплении своих позиций в мире интеллектуальных технологий. Беларусь строит цифровую экономику, а значит, без высокотехнологичных новшеств не обойтись. Кстати, об уровне белорусских специалистов и об их достижениях зарубежные коллеги говорят только в позитивном русле.
Безусловно, в Шанхае показаны не завтрашние новинки, а возможно, послезавтрашние. Пройдет какое-то время, прежде чем потребитель убедится в реальной необходимости этих внедрений. Но мир так стремительно трансформируется, что даже то, что еще недавно казалось заоблачным, вошло в нашу жизнь в виде облачных технологий.
Алина ГРИШКЕВИЧ,
ФОТО автора,
БЕЛТА.-0-
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