РЕПОРТАЖ: Отдых с высокими технологиями: в Брестском районе для школьников открыли IT-лагерь

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 июля 2018, Ср
+23°C
Переменная облачность EUR 2.3268
USD 1.9901
RUB 3.158
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь выступает за чистоту и прозрачность в спорте
Президент
Приехавшие по пятидневному безвизу иностранцы смогут остаться в Беларуси на срок до 30 дней
Общество
В индивидуальном жилищном строительстве важен комплексный подход - Калинин
Общество
Квартиру от "Евроопт" выиграла продавец райпо, а один из внедорожников - покупатель "Е-доставки"!
Общество
В Беларуси предлагается создать институт госэкспертизы инновационных проектов
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Сайдик: на востоке Украины не было ни одной жертвы среди населения с начала летнего перемирия
17:36 Политика
Обновленную систему стройсбережений планируется ввести в Беларуси в этом году
17:27 Экономика
В Волковысском районе чествовали первый в Гродненской области молодежный экипаж-тысячник
17:27 Регионы
МВД Беларуси не прогнозирует роста правонарушений с продлением безвиза
17:24 Общество
В Беларуси утверждены правила технормирования и стандартизации в военной сфере
17:07 Общество
Идеальный город для айтишников. Appodeal опубликовала ролик о Минске
17:06 Технологии
В Беларуси вводится уведомительный порядок проведения массовых мероприятий
17:05 Общество
Международная школа БОКК по подготовке к реагированию на ЧС начала работу под Борисовом
16:58 Общество
Заседание трехсторонней группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске
16:56 Политика
Пленэр скульпторов по камню собрал в Мяделе белорусских мастеров
16:48 Культура
Сотрудницу МЧС позвали замуж во Дворце Независимости
16:47 Общество
Санслужбы ограничили купание детей в девяти зонах отдыха Брестской области
16:43 Регионы
В Оршанском районе введена в строй реконструированная молочно-товарная ферма
16:34 Регионы
Кинокритики составили топ самых зрелищных каскадерских трюков в кино
16:31 Калейдоскоп
Многолетнему увлечению космонавта Климука резьбой по дереву планируют посвятить издание
16:30 Общество
Мясникович: предприятия Беларуси не всегда готовы к внедрению инноваций
16:29 Общество
В Беларуси проведут эксперимент по ограничению времени продажи алкоголя
16:24 Общество
Беларусь усилит контроль за соблюдением временных ограничений на ввоз свинины из регионов России
16:15 Экономика
Безвизовый режим увеличил турпоток в Беларусь на 20% - Минспорта
16:11 Общество
РЕПОРТАЖ: Отдых с высокими технологиями: в Брестском районе для школьников открыли IT-лагерь
16:08 Технологии
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Отдых с высокими технологиями: в Брестском районе для школьников открыли IT-лагерь

Технологии 25.07.2018 | 16:08

Оздоровительный лагерь разместился в агрогородке Томашовка - в живописном месте на стыке границ Беларуси, Украины и Польши. Приглашения приехать сюда получили 66 подростков из разных уголков Брестской области. Название лагеря "Ты можешь" ориентирует ребят на безграничные возможности в сфере IT. Вместе со школьниками в мир высоких технологий на день погрузились и корреспонденты БЕЛТА.

Подобный масштабный проект в Брестской области реализуют впервые. С инициативой выступила уроженка Бреста, региональный директор Facebook, Instagram и Messenger в России и СНГ Анна-Мария Тренева. Предложение поддержали образовательный центр Парка высоких технологий, международное благотворительное объединение "ЮниХелп", ассоциация "Образование для будущего" и Брестский райисполком. IT-лагерь решено было организовать на малой родине первого космонавта Беларуси Петра Климука, где он делал первые шаги к успешному будущему. Приглашения приехать в Томашовку с 23 по 31 июля получили 66 подростков региона, из них 34 представляют Брестский район. Это дети-сироты, ребята из неблагополучных семей, а также одаренные школьники.

"Томашовская средняя школа - одна из лучших в районе. Она прекрасно оснащена. На такой базе было удобно организовывать лагерь. ОАО "Комаровка" оказывает содействие в питании детей в ресторане, размещении их в гостинице. В распоряжении ребят также спорткомплекс "Звездный", - вводит в курс дела методист отдела по образованию Брестского райисполкома Ирина Карпюк.

День в лагере начинается с трехчасовых учебных занятий. Ребят разделили на пять групп. Каждая из них на протяжении девяти дней при поддержке преподавателей образовательного центра Парка высоких технологий и практикующих айтишников будет заниматься изучением определенного направления. Самое большое представительство у ребят, обучающихся робототехнике. В одной группе работают с конструкторами Lego EV3, их товарищи пытаются разобраться в тонкостях сборки роботов из Lego Boost. В классах по соседству изучают 3D-моделирование, программирование Minecraft и беспилотные летательные аппараты.

Мы заглядываем в кабинет, к двери которого прикреплена табличка Minecraft. На экранах мониторов мелькают сюжеты известной игры. Ошибаетесь, если решили, что школьники тратят время, чтобы просто поиграть. Нет, образовательный центр Парка высоких технологий имеет образовательную лицензию Minecraft, которая помогает осваивать серьезное программирование. В эту группу попала и 13-летняя Маша Литвяк. Она с энтузиазмом откликнулась на предложение побывать в IT-лагере.

"Хотела бы поступить в Гродненский колледж искусств, и, возможно, мне пригодятся некоторые знания в IT-сфере. Сейчас это очень важно, потому что высокие технологии востребованы в самых разных отраслях. А здесь все такие дружелюбные, активные - дух захватывает от этой сплоченности. Хочется, чтобы лагерь работал не девять дней, а дольше", - поделилась девочка.

В отличие от остальных парни из школы пилотов в учебной аудитории не задержались. Для закрепления теории на практике им нужно больше пространства. Группа переместилась в спортивный зал, площади которого достаточно, чтобы научиться азам управления беспилотными летательными аппаратами. Первое упражнение заключается в том, чтобы квадрокоптер по прямой пролетел под аркой и вернулся обратно. По ребятам видно, задание им кажется легким. Но не тут-то было. С задачей справились единицы, у большинства беспилотник "блуждает" по воздуху. Первый урок усвоен: в управлении мелочей не бывает.

По словам кобринчанина Владислава Трубчика, ему хотелось попасть именно в школу пилотов. "Это ответвление технологий, которое в будущем будет сильнее развиваться. Хотел бы управлять беспилотником, задумываюсь всерьез об этой специальности. Планирую поступать в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники", - рассказал о своей мечте одиннадцатиклассник.

"В первую очередь мы хотим показать детям современные возможности IT-сферы, сформировать у них определенные навыки. Есть множество направлений, в которых они могут быть успешными. Каждое из них интересное. С ребятами работают волонтеры, спикеры-добровольцы - профессиональные профориентологи, психологи, руководители крупных компаний, бизнесмены, работники банковской сферы. Они рассказывают о том, как сделать правильный выбор профессии, делятся историями своего успеха", - отметила заместитель директора по учебной работе образовательного центра ПВТ Ирина Васильева.

Вторая половина дня в лагере посвящена тренингам, мастер-классам и, конечно, досугу. Для школьников запланирована увлекательная экскурсионная программа. Им предложат побывать в единственном в Беларуси музее космонавтики, расположенном в Томашовской школе. Их ожидают поездки в Брестскую крепость, экологический центр биосферного резервата "Прибужское Полесье" в деревне Леплевка, на пограничную заставу. В программе также обязательное посещение бассейна, тренажерного зала, подвижные и другие игры.

"Мы показываем детям возможности сферы высоких технологий. В то же время после занятий пытаемся отвлечь их от гаджетов, дать возможность пообщаться, найти новых друзей, вместе поиграть, насладиться прекрасной природой нашего края. Эти простые вещи лежат в основе полноценного развития человека", - подчеркнул директор профильного лагеря Евгений Григорьев.

В конце смены подросткам представится шанс продемонстрировать, чему они научились за этот небольшой промежуток времени. Например, занятия по Lego EV3 завершатся боями роботов-сумоистов, которых сконструируют учащиеся. В школе пилота пройдут соревнования, во время которых ребята выполнят фигуры "высшего пилотажа". Участники курса 3D-моделирования напечатают на 3D-принтере спиннер собственного дизайна.

Пока же юные айтишники делают первые шаги на пути к успеху. А организаторы уже задумываются о продолжении этого проекта в будущем году. Масштаб его предлагается расширить.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

ФОТО Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

﻿
Теги
Брестская область, дети, ПВТ, проект, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3268 BYN 2.323 BYN 2.33 BYN
USD
1.9901 BYN 1.986 BYN 1.99 BYN
RUB
3.158 BYN 3.145 BYN 3.16 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

В Академии управления с 1 сентября не нужных в управлении людей учиться не должно - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

Братья Запашные получили статус звездных послов II Европейских игр
Все фото

Инфографика

В Беларусь без визы Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличивается до 30 суток.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Белорусских производителей космического оборудования освободили от налога на прибыль
Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожаров в Греции
Политика
Игорь Фисенко Беларусь тесно взаимодействует со странами-соседями по визовой тематике - Фисенко
Сайдик: на востоке Украины не было ни одной жертвы среди населения с начала летнего перемирия
Заседание трехсторонней группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске
Экономика
Фото из архива Первый миллион тонн зерна собран в Беларуси
Обновленную систему стройсбережений планируется ввести в Беларуси в этом году
Беларусь усилит контроль за соблюдением временных ограничений на ввоз свинины из регионов России
Происшествия
Фото УГАИ УВД Миноблисполкома Водителя фуры в Стародорожском районе насмерть придавило грузом
Директор Брестского электролампового завода подозревается в уклонении от уплаты таможенных платежей
В Могилеве мужчина из-за долга ударил друга ножом
Общество
Все на семейный фестиваль "Облака молока"!
МВД Беларуси не прогнозирует роста правонарушений с продлением безвиза
В Беларуси утверждены правила технормирования и стандартизации в военной сфере
Регионы
Фото из архива В Минске траты на сборы ребенка в школу составят от Br202 до Br890
В Волковысском районе чествовали первый в Гродненской области молодежный экипаж-тысячник
Санслужбы ограничили купание детей в девяти зонах отдыха Брестской области
Спорт
Во время тренировки БАТЭ. Фото борисовского клуба Футболисты БАТЭ примут финский ХИК в квалификации Лиги чемпионов
Баскетболистки Венгрии первыми вышли в 1/4 финала юниорского ЧМ в Минске
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова вышла в 1/8 финала турнира в Москве
Культура
Беларусь на детском "Евровидении-2018" соберет рекордное количество стран-участниц
Пленэр скульпторов по камню собрал в Мяделе белорусских мастеров
Самый красивый фильм Берлинского кинофестиваля "Между рядами" покажут в Минске
В мире
Фото Синьхуа-БЕЛТА Пожары в регионе Афин потушены
Вспышка лихорадки Эбола в Конго ликвидирована
В Йоханнесбурге открылся десятый саммит БРИКС
Калейдоскоп
Кадр из фильма "Миссия невыполнима" Кинокритики составили топ самых зрелищных каскадерских трюков в кино
В США "заплакала" скульптура Девы Марии
Певица Деми Ловато экстренно госпитализирована в Лос-Анджелесе
Газета 7 дней
Три поколения огнеборцев
Девочка, которая искала отца, покорила весь мир
Узоры взаимного интереса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия