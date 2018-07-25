РЕПОРТАЖ: Отдых с высокими технологиями: в Брестском районе для школьников открыли IT-лагерь

Оздоровительный лагерь разместился в агрогородке Томашовка - в живописном месте на стыке границ Беларуси, Украины и Польши. Приглашения приехать сюда получили 66 подростков из разных уголков Брестской области. Название лагеря "Ты можешь" ориентирует ребят на безграничные возможности в сфере IT. Вместе со школьниками в мир высоких технологий на день погрузились и корреспонденты БЕЛТА.

Подобный масштабный проект в Брестской области реализуют впервые. С инициативой выступила уроженка Бреста, региональный директор Facebook, Instagram и Messenger в России и СНГ Анна-Мария Тренева. Предложение поддержали образовательный центр Парка высоких технологий, международное благотворительное объединение "ЮниХелп", ассоциация "Образование для будущего" и Брестский райисполком. IT-лагерь решено было организовать на малой родине первого космонавта Беларуси Петра Климука, где он делал первые шаги к успешному будущему. Приглашения приехать в Томашовку с 23 по 31 июля получили 66 подростков региона, из них 34 представляют Брестский район. Это дети-сироты, ребята из неблагополучных семей, а также одаренные школьники.

"Томашовская средняя школа - одна из лучших в районе. Она прекрасно оснащена. На такой базе было удобно организовывать лагерь. ОАО "Комаровка" оказывает содействие в питании детей в ресторане, размещении их в гостинице. В распоряжении ребят также спорткомплекс "Звездный", - вводит в курс дела методист отдела по образованию Брестского райисполкома Ирина Карпюк.

День в лагере начинается с трехчасовых учебных занятий. Ребят разделили на пять групп. Каждая из них на протяжении девяти дней при поддержке преподавателей образовательного центра Парка высоких технологий и практикующих айтишников будет заниматься изучением определенного направления. Самое большое представительство у ребят, обучающихся робототехнике. В одной группе работают с конструкторами Lego EV3, их товарищи пытаются разобраться в тонкостях сборки роботов из Lego Boost. В классах по соседству изучают 3D-моделирование, программирование Minecraft и беспилотные летательные аппараты.

Мы заглядываем в кабинет, к двери которого прикреплена табличка Minecraft. На экранах мониторов мелькают сюжеты известной игры. Ошибаетесь, если решили, что школьники тратят время, чтобы просто поиграть. Нет, образовательный центр Парка высоких технологий имеет образовательную лицензию Minecraft, которая помогает осваивать серьезное программирование. В эту группу попала и 13-летняя Маша Литвяк. Она с энтузиазмом откликнулась на предложение побывать в IT-лагере.

"Хотела бы поступить в Гродненский колледж искусств, и, возможно, мне пригодятся некоторые знания в IT-сфере. Сейчас это очень важно, потому что высокие технологии востребованы в самых разных отраслях. А здесь все такие дружелюбные, активные - дух захватывает от этой сплоченности. Хочется, чтобы лагерь работал не девять дней, а дольше", - поделилась девочка.

В отличие от остальных парни из школы пилотов в учебной аудитории не задержались. Для закрепления теории на практике им нужно больше пространства. Группа переместилась в спортивный зал, площади которого достаточно, чтобы научиться азам управления беспилотными летательными аппаратами. Первое упражнение заключается в том, чтобы квадрокоптер по прямой пролетел под аркой и вернулся обратно. По ребятам видно, задание им кажется легким. Но не тут-то было. С задачей справились единицы, у большинства беспилотник "блуждает" по воздуху. Первый урок усвоен: в управлении мелочей не бывает.

По словам кобринчанина Владислава Трубчика, ему хотелось попасть именно в школу пилотов. "Это ответвление технологий, которое в будущем будет сильнее развиваться. Хотел бы управлять беспилотником, задумываюсь всерьез об этой специальности. Планирую поступать в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники", - рассказал о своей мечте одиннадцатиклассник.

"В первую очередь мы хотим показать детям современные возможности IT-сферы, сформировать у них определенные навыки. Есть множество направлений, в которых они могут быть успешными. Каждое из них интересное. С ребятами работают волонтеры, спикеры-добровольцы - профессиональные профориентологи, психологи, руководители крупных компаний, бизнесмены, работники банковской сферы. Они рассказывают о том, как сделать правильный выбор профессии, делятся историями своего успеха", - отметила заместитель директора по учебной работе образовательного центра ПВТ Ирина Васильева.

Вторая половина дня в лагере посвящена тренингам, мастер-классам и, конечно, досугу. Для школьников запланирована увлекательная экскурсионная программа. Им предложат побывать в единственном в Беларуси музее космонавтики, расположенном в Томашовской школе. Их ожидают поездки в Брестскую крепость, экологический центр биосферного резервата "Прибужское Полесье" в деревне Леплевка, на пограничную заставу. В программе также обязательное посещение бассейна, тренажерного зала, подвижные и другие игры.

"Мы показываем детям возможности сферы высоких технологий. В то же время после занятий пытаемся отвлечь их от гаджетов, дать возможность пообщаться, найти новых друзей, вместе поиграть, насладиться прекрасной природой нашего края. Эти простые вещи лежат в основе полноценного развития человека", - подчеркнул директор профильного лагеря Евгений Григорьев.

В конце смены подросткам представится шанс продемонстрировать, чему они научились за этот небольшой промежуток времени. Например, занятия по Lego EV3 завершатся боями роботов-сумоистов, которых сконструируют учащиеся. В школе пилота пройдут соревнования, во время которых ребята выполнят фигуры "высшего пилотажа". Участники курса 3D-моделирования напечатают на 3D-принтере спиннер собственного дизайна.

Пока же юные айтишники делают первые шаги на пути к успеху. А организаторы уже задумываются о продолжении этого проекта в будущем году. Масштаб его предлагается расширить.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

ФОТО Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-