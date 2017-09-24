РЕПОРТАЖ: В Минске прошел национальный отбор на Всемирную олимпиаду роботов

Пока сверстники увлеченно гоняют мяч во дворе и играют в компьютерные игры, ребятам, которых можно было видеть 24 сентября в Парке высоких технологий, не до развлечений. Дети и молодежь в возрасте от 6 до 25 лет пришли продемонстрировать уровень познаний в программировании и конструировании роботов, чтобы побороться за первенство Беларуси и попасть на Всемирную олимпиаду роботов в Коста-Рику. Журналисты БЕЛТА побывали в Парке высоких технологий и узнали, как проходит национальный отбор, по каким критериям оценивают способности участников и что дает олимпиада.

Национальный отбор состоит из трех этапов. Правила одни и те же, меняются только условия и расстановка элементов на поле перед каждым раундом. Соревнуются в трех категориях: Regular, Open Category, WRO Football и Advanced Robotics Challenge. Категория Regular делится еще на 3 категории в зависимости от возраста участников.

Как подчеркнул специалист по связям с общественностью "Школы робототехники" Вадим Крючков, олимпиада помогает развиваться дальше. "Ребята приобретают соревновательный опыт. Участие в мероприятии зажигает и дает стимул заниматься дальше", - сказал он.

Категория Regular Elementary включает ребят до 12 лет. Задача - с помощью роботов переместить животных из LEGO в их естественную среду обитания: фигурки ягуаров сдвинуть на зеленую зону леса, черепах – на синюю зону моря. Подростки 13-16 лет из категории Regular Junior High нейтрализуют загрязнение: поле разбито на зоны – заводы, для нейтрализации вреда которого надо высадить определенный вид дерева. Молодежь 17-19 лет категории Regular Senior High строила ветряные турбины. На все про все 2 минуты.

Молодежь Open Category ограничена только темой и размером стенда. Судьи оценивают сплоченность работы команды, смотрят, как участники отвечают на вопросы, насколько сложен проект и программирование, каков уровень презентации. О проекте ребята рассказывают на английском языке, чтобы быть готовыми презентовать свою идею перед многомиллионной англоговорящей публикой в Коста-Рике.

Один из проектов этой категории направлен на озеленение территории. Робот-поисковик ищет желудь, доставляет его до горшка. Здесь второй робот засыпает семя землей и поливает. Третий робот принимает горшок, выкапывает в земле яму и сажает растение. Как рассказали создатели проекта, их изобретение позволит уменьшить количество углекислых газов. "Участие во Всемирной олимпиаде роботов сделает проект известным. Если нас заметят, проект получит развитие и улучшит экосистему", - рассказал член команды EVO Влад.

Как отметила тренер команды EVO Екатерина, проект полезен для детей. "Дети занимаются командной работой, чувствуют ответственность. Оценки в школе подтягиваются, ребята понимают, что заняты полезным делом. Знают, что задумку можно перенести на реальную местность и продвигать тему экологии в Беларуси и мире. А родители помогают и подбадривают", - рассказала тренер.

Участники категории Advanced Robotics Challenge в этом году показывают игру в тетрис. Робот находит детали тетриса на поле и составляет линии. У машины есть и датчик, и потоковая обработка видео: установленная видеокамера помогает в режиме реального времени обрабатывать видеопоток и выяснять, где какая деталь и куда надо выставить.

Продемонстрировали участники и футбол роботов. Задача - максимально повторить игру в футбол обычных команд. Играют 2 команды, в каждой есть нападающий и вратарь или 2 нападающих. Мяч – это шар с инфракрасными излучателями. На каждом роботе размещен инфракрасный датчик, который видит шар и компас, определяющий, куда бить мяч. Чем больше голов команда забивает в ворота противника, тем больше очков получает.

Более 300 участников со всей страны боролись за первенство. Они продемонстрировали свои знания в программировании, конструировании, прикладной математике и физике. Победителями в Regular Elementaryстали "Аксиома 2", в Regular Junior High - "Центавра". Оба набрали максимальное количество баллов из возможных – 165 и 470 соответственно. В категории Regular Senior High отличилась команда "Волат" - набрала 85 бочков. Победитель в WROFootball- команда "РБ 002" - разгромила противника со счетом 9:0. Победители в категориях Advanced Robotics Challenge и Open Category станут известны через неделю. "У них были небольшие ошибки. Поэтому решили дать время для доработки проекты", - пояснил Вадим Крючков.

Всемирная олимпиада роботов – крупнейшее международное соревнование, где дети и молодежь из более чем 60 стран мира демонстрируют свои способности в робототехнике. В этом году мероприятие пройдет 10-12 ноября в Коста-Рике в городе Сан-Хосе.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-