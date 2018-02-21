РЕПОРТАЖ: Взгляд изнутри на разработку World of Tanks 1.0

Компьютерная игра World of Tanks завладела вниманием и свободным временем миллионов людей по всему миру. Детализированная графика, стилизованные локации и реалистичность происходящего впечатляют даже далекого от компьютерных игр человека. Разработчики не собираются останавливаться на достигнутом: в марте планируется запуск обновленной версии популярной игры. Корреспонденты БЕЛТА провели день в Минском центре разработки Wargaming и узнали, как создается игровая реальность.

Знакомство с миром World of Tanks начинается с реплики танка МС-1, размещенной в холе. Он на ходу, можно даже забраться внутрь. Легкий пехотный танк - первая техника, которую получает игрок.

Экскурсия продолжилась на 16-м этаже, где работают композиторы. Как рассказал композитор и саунд-дизайнер Андрюс Климка, для создания звукового сопровождения новой версии игры компания привлекала музыкантов со всего мира. "Саундтрек пишется к каждой карте - японской, китайской, корейской, африканской и др. Например, для этих целей к нам приезжал японский композитор Акира Ямаока", - рассказал он.

Задача саундтрека в том, чтобы дать игроку ощущение той страны, в которой он играет. Поэтому в звуковом сопровождении использованы мотивы народных песен, звуки национальных музыкальных инструментов. Разработали и звуковое сопровождение для конкретных локаций: звуки выстрелов в горах будут отличаться от тех, которые услышит игрок на побережье.

В новой версии доработана и графика. Модели танков разрабатывались не один день. Для того, чтобы создать реалистичный танк, даже отправляли команду в шведский музей. Потом по фотографиям техники сделали сканирование, измерили углы, габариты и создали подробную модель танка.

Максимально детализированным создают и ландшафт в игре. Прорабатывают каждую мелочь: небо, дорогу, дома, водоемы, флору. Настраивают даже прозрачность воды, отражение объектов.

Здесь же, в отделе, тестируют производительность. "Мы много работали над тем, чтобы сохранить частоту кадров. Мы работаем на мощных машинах, а пользователи - зачастую на старых видеокартах. Поэтому у нас есть старые карты, чтобы мы могли на месте проверить и протестировать производительность", - объясняет инженер-программист графического движка Леонид Лубенко.

Игроки World of Tanks - люди талантливые и креативные. Подтверждение тому - музей. Здесь собраны вязаные тапки-танки, игрушечные танкисты, танки из спичек и из конструктора. Есть альтернативная техника, которой в реальности не существует, созданная на основе танков из игры. Например, танки на паровом ходу, танк на воздушной подушке.

"Музей начали собирать давно, лет пять назад. В его основу легли работы конкурса, посвященного 15-летию компании, - вспоминает менеджер по организации мероприятий Павел Романенко. - Мы увидели, что наши игроки очень талантливые, и решили собирать музей. Здесь же и подарки игроков с выставок, турниров".

Развитие компании невозможно без развития сотрудников. Для этого на базе Wargaming организовали внутренний университет. Здесь сотрудники могут подтянуть знание английского языка, познакомиться с тайм-менеджментом и управлением проектов.

Также в компании оборудованы залы для фитнес-тренировок и тренажерные залы.

В подготовке игры принимают участие и игроки-тестировщики. С их помощью разработчики успевают заметить недочеты еще на ранних этапах. "Мы занимаемся исследованиями - от интервью фокус-группы до биометрических измерений, частоты пульса. Так что за каждой мелкой деталью стоят десятки игроков, которые тестировали продукт, и сотни часов работы разработчиков, которые совершенствовали игру", - признался исследователь пользовательского опыта игроков Андрей Лизун.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Дениса КОСТЮЧЕНКО,

БЕЛТА.-0-