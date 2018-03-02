Резидент Гомельского технопарка запустил мобильное приложение "Работа и услуги"

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Резидент Гомельского технопарка разработал мобильное приложение "Работа и услуги" ("Рабус"), позволяющее пользователю оформить заказ различных услуг в режиме онлайн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в технопарке.

Автором разработки является предприниматель Юрий Ташкинов. В приложении собрана информация о юридических, физических лицах и индивидуальных предпринимателях Гомеля, оказывающих различные виды услуг. По словам разработчика, сведения аккумулируются об услугах практически во всех сферах: от ремонта телефона до автосервиса.

Чтобы получить доступ к базе данных, пользователю нужно установить приложение на мобильное устройство. Для получения конкретной услуги необходимо отправить электронный запрос. Заявка приходит ко всем мастерам, оказывающим данную услугу, а те в свою очередь связываются с заказчиком. В результате пользователь выбирает того, кто находится ближе и предлагает оптимальную цену.

Приложение дает возможность пользователю экономить время на поиске специалистов и мастеров, а исполнителю - получать дополнительные заказы. "Пока мы привлекаем мастеров с помощью "холодных" звонков, сообщаем, что есть новый сервис, который отправляет заявки прямо на телефон без посредников. Таким образом они могут экономить на рекламе", - рассказал корреспонденту БЕЛТА Юрий Ташкинов.

Сейчас в базе около 200 специалистов. В планах на 2018-й год - объединить в проекте "Рабус" около 5 тыс мастеров. Параллельно Юрий Ташкинов занимается созданием сайта и не исключает возможности разработки аналогичных приложений для других городов Беларуси.-0-