Робот будет проводить медтесты для открытия рабочей визы в ОАЭ

Роботизированная установка сможет проводить медицинские тесты, необходимые для оформления рабочей визы в ОАЭ. Дубайское управление здравоохранения (DHA) в субботу представило "Салемский инновационный центр", первый полностью автономный медицинский аппарат с искусственным интеллектом (ИИ).

Центр является первым в своем роде устройством "интернета вещей" (Internet of Things) для предоставления услуг по определению медицинской пригодности. Его достаточно посетить один раз.

Центр использует новейшую технологию ИИ для идентификации клиента с помощью сканирования. Затем специальный робот проводит тесты. По завершении тестов система автоматически отправляет результаты заинтересованным сторонам безопасным способом.

Клиенты могут осуществлять платежи за услуги аппарата через смарт-системы, такие как Apple Pay, Samsung Pay, mPay и ePay.