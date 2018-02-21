Робот-собака SpotMini оказала сопротивление человеку

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Boston Dynamics опубликовала видео очередных испытаний робота-собаки SpotMini. Ролик показывает, что собакоподобный робот с рукой-манипулятором способен преодолевать разные препятствия на пути к цели, в том числе оказывать сопротивление человеку.

Видео было размещено на YouTube 20 февраля, а на сегодня у него уже почти 650 тыс. просмотров. В видеоролике робот SpotMini проявляет настойчивость и открывает дверь, несмотря на все попытки человека помешать "собаке" покинуть комнату.

Компания Boston Dynamics уже не в первый раз создает забавные ролики с участием роботов-собак. Неизменно они пользуются популярностью у интернет-пользователей и набирают миллионы просмотров.

Boston Dynamics - инженерная компания, специализирующаяся на производстве робототехники. В 1992 году ее создал Марк Райберт на основе группы инженеров Массачусетского технологического института. Компания известна разработкой по заказу DARPA для военных целей четвероногого робота BigDog. -0-