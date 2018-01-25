Робот София на форуме в Давосе попросила снимать меньше фильмов вроде "Терминатора"

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человекоподобный робот София приняла участие в одном из мероприятий во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает ТАСС.

Во время бизнес-завтрака Сбербанка в Давосе, посвященного технологии искусственного интеллекта, Герман Греф представил Софию гостям, а затем задал ей вопрос, как справляться со скептическим взглядом людей на увеличение роли роботов в современной жизни. В ответ София предложила создавать меньше художественных фильмов, где роботы ведут себя враждебно к человеку.

"Нам свойственно настороженно относиться ко всему новому, к тому, что может сломать существующий привычный уклад нашей жизни. Привыкание к новому - процесс небыстрый. Что я могла бы предложить? Это, возможно, снимать поменьше фильмов вроде "Терминатора", - сказала София.

София была разработана гонконгской компанией Hanson Robotics. Робот умеет плакать и смеяться, остроумно отвечает на разнообразные вопросы. София много путешествует и демонстрирует по всему миру возможности искусственного интеллекта. Так, в октябре 2017 года она была одним из спикеров конференции "Инвестиционная инициатива будущего". -0-