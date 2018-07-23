23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Робототехнику и пилотирование квадрокоптеров освоят школьники в IT-лагере в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

IT-лагерь заработал на базе детского оздоровительного лагеря "Горизонт". Стать его участниками могут ребята, приехавшие отдыхать по путевке. Программа рассчитана на детей от 6 до 17 лет. "Занятия по основам робототехники, видеоблогинга, пилотирования квадрокоптера, цифрового фото, мобило- и видеографии проведут представители образовательного центра Парка высоких технологий. Каждый из четырех тематических курсов будет длиться 15 дней по два учебных часа ежедневно и построен таким образом, чтобы школьники не только учились чему-то новому, но и развивали свои творческие способности. В течение третьей и четвертой смены обучение в IT-лагере пройдут 80 школьников", - рассказали в пресс-центре. Начинающие айтишники научатся делать технически грамотные и художественно выразительные снимки, создавать и продвигать свой YouTube-канал.

В прошлом году ребята в IT-лагере учились программировать игры на языке Scratch. На этот раз упор сделан на создание разнообразного уникального контента. "Проект позволяет детям и подросткам сменить привычную роль пользователя информационных технологий на роль их реального разработчика, создателя. Это способствует развитию навыков, необходимых каждому молодому человеку для успешной самореализации в условиях всеохватывающего процесса цифровой трансформации - самостоятельности, креативности и умения работать в команде. Цифровая трансформация начинается с цифровой культуры, а ее следует закладывать с самого детства", - убежден директор главного информационно-аналитического центра Минобразования Павел Лис.

Проект реализуется Министерством образования и МТС, которые 1 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Партнером выступает образовательный центр Парка высоких технологий.-0-