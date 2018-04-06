Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к Telegram

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роскомнадзор сегодня подал иск на компанию Telegram за непредоставление ответа в установленный срок по ключам для дешифровки сообщений пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

"На основании ст.15.4 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд города Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - указывается в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что иск подан в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанностей организатора распространения информации, установленных законодательством.-0-