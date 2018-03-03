Роскосмос и CNSA планируют создать Центр данных по лунным проектам

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская корпорация "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление (CNSA) договорились создать Центр данных по лунным проектам, сообщает ТАСС.

Стороны подписали сегодня в Токио соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса и о создании Центра данных по лунным проектам.

Роскосмос и CNSA также выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия в реализации российской миссии запуска в 2022 году орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" ("Луна-26") и запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны.

В Токио сегодня начал работу второй Международный форум по освоению космоса (ISEF). В мероприятии принимают участие свыше 500 представителей отрасли из более чем 60 стран мира. В ходе форума руководители космических агентств планируют обсудить вопросы международного сотрудничества по изучению космоса, скоординировать свои действия по уже реализуемым и перспективным космическим проектам. Участники также планируют утвердить форум в качестве регулярной площадки для подобной дискуссии. Решение о начале открытого диалога по вопросам освоения космоса на государственном уровне было принято в 2011 году в Италии, где впервые состоялась встреча этого международного форума.-0-