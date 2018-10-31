Роскосмос назвал официальную причину аварии ракеты "Союз-ФГ"

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной аварии ракеты "Союз-ФГ" стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

"Пару дней назад закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной тому явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней", - сказал Сергей Крикалев на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

По его словам, сейчас проводится цикл мероприятий, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала с космодрома Байконур утром 11 октября и потерпела аварию на 165-й секунде полета. Спасательная капсула с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом спустя некоторое время приземлилась в степи Казахстана, они не пострадали. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа. -0-