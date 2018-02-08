"Роскосмос" назвал запуск ракеты Falcon Heavy "промоакцией" и "хорошим трюком"

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель госкорпорации "Роскосмос" Игорь Буренков сказал, что запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту является хорошим рекламным ходом. Об этом он заявил в ходе интервью радиостанции "Эхо Москвы", сообщает ТАСС.
"Дело в том, что есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом, заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес. Для этого они устраивают разные промоакции... Этот запуск, он же сопровождался не пустой какой-то болванкой или какой-то там нагрузкой, которую не жалко было бы потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался", - сказал Игорь Буренков. "Это очень хороший трюк", - добавил представитель "Роскосмоса".
Ранее успех аэрокосмической компании SpaceX прокомментировал первый вице-премьер России Игорь Шувалов. "Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты, среди вас будут создатели Tesla и всего остального", - сказал он, обращаясь к финалистам конкурса "Лидеры России".
Прямая трансляция первого запуска Falcon Heavy велась на YouTube-канале SpaceX, она стала вторым по популярности видео в истории видеохостинга: за полетом Falcon Heavy одновременно наблюдали 2,3 млн человек.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4605 BYN
|2.445 BYN
|2.455 BYN
|USD
|1.9886 BYN
|1.995 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.488 BYN
|3.455 BYN
|3.465 BYN