"Роскосмос" назвал запуск ракеты Falcon Heavy "промоакцией" и "хорошим трюком"

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель госкорпорации "Роскосмос" Игорь Буренков сказал, что запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту является хорошим рекламным ходом. Об этом он заявил в ходе интервью радиостанции "Эхо Москвы", сообщает ТАСС.

"Дело в том, что есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом, заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес. Для этого они устраивают разные промоакции... Этот запуск, он же сопровождался не пустой какой-то болванкой или какой-то там нагрузкой, которую не жалко было бы потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался", - сказал Игорь Буренков. "Это очень хороший трюк", - добавил представитель "Роскосмоса".

Ранее успех аэрокосмической компании SpaceX прокомментировал первый вице-премьер России Игорь Шувалов. "Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты, среди вас будут создатели Tesla и всего остального", - сказал он, обращаясь к финалистам конкурса "Лидеры России".

Илон Маск (основатель компаний Tesla и SpaceX) запустил 6 февраля на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy свой электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, что привлекло внимание людей во всем мире. Многие назвали это событие самым настоящим шоу. В автомобиле Tesla были установлены камеры наблюдения. За руль космического авто Илон Маск посадил манекен в скафандре. На приборную панель машины выведена надпись "Don't panic" ("Без паники"). Также в машине непрерывно будет звучать песня Space Oddity Дэвида Боуи. По задумке, электрокар должен был оказаться на орбите, которая протягивается от Солнца к Марсу. Позднее Маск сообщил, что автомобиль Tesla Roadster движется к поясу астероидов - району Солнечной системы, который находится между орбитами Марса и Юпитера. Также SpaceX удалось вернуть на Землю два из трех ускорителей первой ступени ракеты.

Прямая трансляция первого запуска Falcon Heavy велась на YouTube-канале SpaceX, она стала вторым по популярности видео в истории видеохостинга: за полетом Falcon Heavy одновременно наблюдали 2,3 млн человек.-0-