Роскосмос утвердил эскизный проект ракеты "Союз-5"

Роскосмос утвердил после доработки эскизный проект новой ракеты среднего класса "Союз-5". Об этом сообщает ТАСС.
Эскизный проект "Комплекс ракеты-носителя среднего класса для летно-конструкторской отработки ключевых элементов космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса" одобрен Роскосмосом. Акт приемки и заключение комиссии передали в РКК "Энергия", которое выполняло эскизный проект. Сейчас дорабатывается конструкторская документация.
Построить "Союз-5" намечено к 2021 году. Проведение летных испытаний на космодроме "Байконур" намечено на 2022 год.
Ракета-носитель будет использоваться для выведения на низкую околоземную орбиту пилотируемого космического корабля "Федерация".
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