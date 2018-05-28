Россияне смогут оплачивать покупки с помощью селфи

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России запущен сервис биометрической оплаты покупок и услуг SelfieToPay, который позволяет оплачивать покупки с помощью селфи, сообщает ТАСС.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение SWiP для iOS и Android и просканировать лицо при помощи смартфона. Затем при оплате покупок и услуг достаточно взглянуть на камеру, установленную рядом с кассой.

Ожидается, что в начале июня сервис SelfieToPay будет доступен в 250 точках оплаты в Москве и Санкт-Петербурге. В регионы России сервис биометрической оплаты покупок и услуг должен прийти до конца текущего года.-0-