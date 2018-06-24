Российские инженеры создали йодный ракетный двигатель

Конструкторы ракетно-космической корпорации "Энергия" запатентовали новый вид ракетного двигателя, использующего реактивный йод. В самое ближайшее время планируется начать первые серьезные испытания системы.

Идея использования реактивного йода в качестве топлива не нова. Ее предложил в 90-х годах старший научный сотрудник "Энергии" Валерий Островский.

В середине 2000-х компании удалось получить необходимые патенты. Работы над новым типом двигателя начались в 2012 году. Первые версии мотора были оборудованы газораспределительным устройством, запуск производился на ксеноне, а йод поддерживал разряд. Затем конструкторы начали разработку системы подачи йода. Его преимущество - высокая экономичность. В существующих электроракетных двигателях в роли рабочего тела используется дорогой ксенон, и система подачи и хранения ксенона сложная, а это увеличивает габариты и массу двигательной установки. Йод отлично хранится в твердом состоянии и может легко превращаться в газ.

Наземные испытания двигателя разработчики планируют провести в конце июня. Опытный образец устройства будет оборудован безрасходным катодом-нейтрализатором. Такой двигатель может использоваться как маршевый или для коррекции орбиты на спутниках связи, для дальнего космоса.

На 2022 год запланирован эксперимент "Островский", (названный в честь автора идеи. Двигатель на йоде пройдет 2 фазы испытаний: первую - на борту МКС, а вторую – с использованием грузового корабля "Прогресс", который должен будет отстыковаться и месяц находиться на орбите на двигателях, работающих на йоде.