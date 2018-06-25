Российские студенты создали сервис для проверки подлинности договоров

Основной целью бесплатного мобильного сервиса, разработанного студентами третьего курса Московского физико-технического института, является автоматическая проверка различных юридических документов. Чтобы увидеть невыгодные условия в том или ином договоре, нужно просто сфотографировать документ, а потом загрузить изображение в новую программу.
Как утверждают сами разработчики, программа создана для того, чтобы предупредить обман и недобросовестность лиц, предоставляющих договор.
Сервис с помощью искусственного интеллекта – сиамских нейронных сетей – сравнивает загруженный пользователем материал с образцами договоров, которыми пользуются мошенники.
Планируется, что вскоре сервис сможет обрабатывать любую документацию. Пока он рассчитан только на договоры купли-продажи автомобилей.
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