Российские студенты создали сервис для проверки подлинности договоров

Основной целью бесплатного мобильного сервиса, разработанного студентами третьего курса Московского физико-технического института, является автоматическая проверка различных юридических документов. Чтобы увидеть невыгодные условия в том или ином договоре, нужно просто сфотографировать документ, а потом загрузить изображение в новую программу.

Как утверждают сами разработчики, программа создана для того, чтобы предупредить обман и недобросовестность лиц, предоставляющих договор.

Сервис с помощью искусственного интеллекта – сиамских нейронных сетей – сравнивает загруженный пользователем материал с образцами договоров, которыми пользуются мошенники.

Планируется, что вскоре сервис сможет обрабатывать любую документацию. Пока он рассчитан только на договоры купли-продажи автомобилей.