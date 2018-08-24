Российско-белорусский космический спутник запустят не ранее 2021 года

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российско-белорусский спутник дистанционного зондирования Земли запустят не ранее 2021 года, сообщил в интервью газете "Рэспублiка" начальник центра управления полетом Белорусского космического аппарата УП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси Владимир Юшкевич, информирует БЕЛТА.

Новый спутник на данный момент на стадии разработки. "Сейчас проходит этап эскизного проектирования, определяется облик аппарата, - сказал Владимир Юшкевич. - О точной дате запуска говорить пока рано, но это произойдет не раньше 2021 года. Планируется сделать разрешение меньше метра и добавить стереосъемку, что поможет делать рельефные снимки в стиле 3D, востребованные сегодня".

"Роскосмос" создаст платформу и выведет спутник на орбиту, а Беларусь изготовит целевую аппаратуру.-0-