Samsung и Apple урегулировали патентный спор относительно дизайна смартфонов

Компания Apple и корпорация Samsung во внесудебном порядке урегулировали семилетний патентный спор относительно дизайна смартфонов. Об этом сообщается в документах, размещенных в электронной базе суда Северного округа штата Калифорния.

Истец и ответчик поставили в известность суд о том, что они во внесудебном порядке "договорились отозвать иски и урегулировать свои оставшиеся взаимные претензии" по делу. Суд закрыл дело без сохранения прав на предъявление исков по тем же основаниям. Подробности соглашения не сообщаются.

Разбирательство по патентному спору между компанией Apple и корпорацией Samsung продолжается с 2011 года, когда Apple обвинила Samsung в нарушении прав на интеллектуальную собственность, в том, что корпорация скопировала дизайн смартфона iPhone. В 2012 году суд Калифорнии обязал Samsung выплатить $399 млн по той причине, что в 11 моделях смартфонов южнокорейской компании были использованы разработки Apple. Samsung оспорила это постановление, и дело рассматривал Верховный суд США. Он вынес несколько решений по делу, предоставив нижестоящему суду право определить размер компенсации, которую должна выплатить Samsung.

В результате вторичного разбирательства суд увеличил сумму компенсации до $539 млн,

В ходе процесса компании подавали десятки встречных исков и апелляций.

Apple выпускает смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую технику.

Samsung - один из крупнейших производителей электроники и конкурент Apple на рынке гаджетов. Штаб-квартира корпорации расположена в южнокорейском городе Сувон.