Samsung официально представил флагманы Galaxy S9 и S9 Plus

Южнокорейский гигант Samsung официально представил "убийц iPhone X" - модели Galaxy S9 и S9 Plus. Что примечательно, внешне новинки похожи на прошлогодние аппараты.

Презентация прошла в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне. Производитель характеризует смартфоны как безрамочные, с диагоналями 5,9 дюйма (у S9) и 6,2 (у S9 Plus).

Разрешение дисплея - Quad HD+, или 1440х2880 пикселей. Объем встроенной памяти аппаратов составляет по 64 ГБ у каждого. Galaxy S9+ имеет двойную камеру 12 МП.

Главными "фишками" аппаратов являются "умное сканирование" Intelligent Scan, выполняющее сканирование сетчатки глаза и распознавание фронтальной камерой.

Обновленная док-станция позволяет оснастить аппараты функцией дополненной реальности. Смартфоны можно подключить к телевизору или ПК и осуществлять управление. Также они могут, например, переводить текст, который виден в объективе камеры.

Смартфоны поступят в продажу не ранее 16 марта.