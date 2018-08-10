Samsung показал новую модель часов

Корпорация Samsung во время специального мероприятия Galaxy Unpacked, посвященного выходу нового флагманского смартфона Note 9, представила общественности на пресс-конференции в Нью-Йорке наручные часы Galaxy Watch нового поколения.
Как сообщает ТАСС, гаджет имеет водонепроницаемый корпус и мощную батарею для длительной работы без подзарядки.
Часы Galaxy Watch могут работать без привязки к телефону и автономно отслеживать физическую активность владельца, длительность и качество его сна, следить за распорядком дня. Одна из новых функций - доступ к персональным онлайн-тренировкам.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3707 BYN
|2.356 BYN
|2.368 BYN
|USD
|2.0446 BYN
|2.032 BYN
|2.04 BYN
|RUB
|3.0962 BYN
|3.075 BYN
|3.105 BYN