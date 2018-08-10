Samsung показал новую модель часов

Корпорация Samsung во время специального мероприятия Galaxy Unpacked, посвященного выходу нового флагманского смартфона Note 9, представила общественности на пресс-конференции в Нью-Йорке наручные часы Galaxy Watch нового поколения.

Как сообщает ТАСС, гаджет имеет водонепроницаемый корпус и мощную батарею для длительной работы без подзарядки.

Часы Galaxy Watch могут работать без привязки к телефону и автономно отслеживать физическую активность владельца, длительность и качество его сна, следить за распорядком дня. Одна из новых функций - доступ к персональным онлайн-тренировкам.