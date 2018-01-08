Samsung представил 146-дюймовую "стену", или модульный телевизор

Южнокорейский гигант "Самсунг" представил в рамках выставки CES 2018 огромный модульный телевизор под названием The Wall ("Стена") с диагональю 146 дюймов.

В Samsung решили, что это именно то, что нужно пользователю - экран на всю стену. В нем использовали новую технологию MicroLED, сопоставимую по характеристикам с OLED-панелями от LG. Каждый миниатюрный светодиод выполнен на основе нитрида галлия, а их размер не превышает 100 мкм. Это тоньше человеческого волоса. Благодаря этому диод излучает собственное свечение и ему не нужна общая подсветка на задней части панели.

С применением данной технологии и высокого разрешения производителю удалось получить глубокий и насыщенный черный цвет, а также невероятную яркость изображения.

Пока производитель ведет речь лишь о концепте, который, однако, могут воплотить в жизнь уже весной. Цена устройства пока не разглашается.