Samsung собирается встроить камеру прямо в экран смартфона

В рамках выставки CES 2018 компания Vivo показала первый смартфон со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Однако южнокорейский гигант Samsung собирается установить в дисплее еще и камеру.

Соответствующий патент оформлен во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Датчики не будут иметь никаких выступающих элементов.

Датчик освещения и приближенности, а также камеру установят в отверстия, предусмотренные в экране. В этом случае "Самсунг" может создать первый в мире действительно безрамочный гаджет, хотя пока неизвестно, насколько быстро удастся реализовать данное решение.