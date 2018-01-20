Samsung собирается встроить камеру прямо в экран смартфона

В рамках выставки CES 2018 компания Vivo показала первый смартфон со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Однако южнокорейский гигант Samsung собирается установить в дисплее еще и камеру.
Соответствующий патент оформлен во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Датчики не будут иметь никаких выступающих элементов.
Датчик освещения и приближенности, а также камеру установят в отверстия, предусмотренные в экране. В этом случае "Самсунг" может создать первый в мире действительно безрамочный гаджет, хотя пока неизвестно, насколько быстро удастся реализовать данное решение.
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