Самый тонкий ультрабук в мире засняли на фото

Модель Swift 7 от Acer претендует на звание самого тонкого ультрабука в мире. Он разработан для профессионалов, которым важны высокая производительность, мобильность и постоянный доступ к сети 4G LTE.

Толщина устройства составляет 8,68 мм. На его "борту" находится процессор Intel Core i7, а время автономной работы превышает 10 часов.

Диагональ Full HD дисплея составляет 14 дюймов. В ноутбуке есть два слота - Nano SIM и eSIM. Также у него есть SSD-накопитель на 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Корпус устройства изготовлен из алюминия.

В США устройство начнут продавать в марте по цене около 1 700 долларов. В Европе же его планируют продавать за 700 евро начиная с апреля.