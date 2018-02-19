Самый высокий в мире деревянный небоскреб хотят построить в Токио

Японская компания Sumitomo Forestry объявила о планах по возведению к 2041 году самого высокого деревянного небоскреба. Таким необычным способом она отметит 350-летие со дня своего основания.
Здание проектируют под условным названием W350. В нем будет 70 этажей, выполненных из высококачественной древесины, являющейся фишкой компании.
10% от общей массы займут стальные конструкции. В остальном же используют 180 тыс. кубометров местной древесины.
Периметр здания украсят террасами с садами и огородами. В экологически чистом небоскребе будет около 8 тыс. квартир. Архитекторы не забыли и о сейсмоустойчивости, для этого используют диагональные растяжки.
Стоимость проекта оценивают в 6 млрд долларов. Впрочем, компания надеется, что в будущем стоимость работ и материалов снизится. Для сравнения, аналогичная стеклянно-стальная конструкция обходится обычно в два раза дешевле.
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