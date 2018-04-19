Сенат США утвердил нового директора NASA

На заседании Совета Конгресса США конгрессмен Джеймс Брайденстайн утвержден в должности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщает ТАСС.

Кандидатура Брайденстайна была поддержана большинством голосов. 42-летний Брайденстайн, в прошлом служащий ВВС Национальной гвардии США, сменил на этом посту Чарльза Болдена, который был руководителем NASA с 2009 по январь 2017 года.

Брайденстайн был конгрессменом от штата Оклахома с 2013 года. Он входил в состав комитетов по делам вооруженных сил и по науке, космосу и технологиям в Конгрессе. Он сторонник активного внедрения коммерческих полетов в космос, расширения программ США по освоению космического пространства и создания американской базы на Луне.