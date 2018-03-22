Сервис Google представил новое приложение для творчества

Специалисты компании разработали новое экспериментальное приложение Just a Line на базе фреймворка ARCore. Оно поможет пользователям совместимых устройств наблюдать за объектами материального мира в дополненной реальности.

Приложение позволяет изменять их так, как пользователь захочет, а также взаимодействовать с этими объектами. Особенность Just a Line в том, что в качестве рабочих инструментов используется основная камера смартфона и дисплей, который выполняет роль видоискателя и грифельной доски одномоментно. Используя их, вы получаете возможность ловить в объектив любые предметы окружающего реального мира и затем разрисовывать и дополнять их в зависимости от своей фантазии.

Новое приложение дает неограниченный простор для творчества - оно позволяет разрисовать картины окружающего мира, записать свое творчество на видео и переслать его друзьям и знакомым.

Британская художница Шантель Мартин, которая создает свои картины на чем угодно – на стенах, полу, даже на кроссовках, уже по достоинству оценила Just a Line. С помощью приложения она разрисовала всю свою студию, доказав тем самым, что настоящее творчество - это плод воображения автора, а не отображение реального мира.