Сеть цифровой радиосвязи планируется создать на железнодорожном и воздушном транспорте Беларуси и РФ

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия разрабатывают проект концепции программы Союзного государства по обеспечению общественной безопасности на железнодорожном и воздушном транспорте. Она направлена на развитие систем цифровой радиосвязи транспортной милиции Беларуси и российской полиции. Об этом сегодня сообщил начальник управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Вадим Федотов на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
Представитель МВД проинформировал, что концепция предусматривает существенное повышение уровня оснащения правоохранителей современными видами радиосвязи. "Создаваемая сеть цифровой радиосвязи позволит передавать информацию в интересах всех подразделений. Повысится оперативность реагирования на преступления, выявления лиц в розыске, распознавания поддельных документов, поиска потерянного имущества", - отметил он.
Ожидается, что программа начнет действовать в 2019 году, а завершится ее реализация к 2022-у.
Союзные парламентарии обсудили сегодня и другие вопросы совершенствования транспортной безопасности в СГ. Депутатам была предоставлена информация о ходе работы по согласованию проекта межправительственного соглашения о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности. Проект документа прошел внутригосударственные процедуры по согласованию в РФ, завершение соответствующих процедур ожидается в Беларуси.
Министерствам транспорта двух стран рекомендовано завершить подготовку к подписанию проекта соглашения в четвертом квартале 2018 года.-0-
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