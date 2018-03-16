16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть добровольцев в 2019 году "полетят на Луну". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

В ИМБП раскрыли некоторые подробности будущего эксперимента SIRIUS, который стартует на территории института в первом квартале 2019 года. В многонациональный экипаж, который проведет четыре месяца в изоляции, войдут три женщины и три мужчины (командир, бортинженер, врач и три исследователя). По замыслу эксперимента SIRIUS, экипаж "полетит" на Луну и поработает с роверами (планетоходами). Основной целью миссии будет "выбор места" для будущего строительства поселения и базы на Луне.

Первый этап миссии: экипаж отправляется на Луну, достигает орбиты и стыкуется к орбитальной станции. В ходе второго этапа в течение двух месяцев экипаж проводит наблюдения и решает, где приземлиться и выполнить несколько (обычно ночных) стыковок с "транспортными кораблями". Затем четыре члена экипажа приземляются на Луну, а два-три члена экипажа в скафандрах выполняют несколько выходов на поверхность спутника Земли. В это время остальные члены экипажа на "орбитальном аппарате" продолжают оказывать техническую помощь и консультации коллегам на поверхности Луны. После этого космонавты возвращаются на "орбитальный корабль", который в ходе следующего этапа облетает Луну в течение нескольких недель, чтобы дистанционно управлять роверами и принимать "транспортные корабли". На завершающем этапе миссии экипаж возвращается на Землю.

В ходе эксперимента экипажу также предстоит выполнять ежедневный медицинский контроль и углубленную оценку состояния здоровья добровольцев, проводить контроль двигательной активности и регулярных физических тренировок. Кроме того, экипаж выполнит программу научных исследований в области психологии космических полетов, физиологии и человеческих факторов, осуществит техническое обслуживание транспортных и других систем "корабля".

Программа SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. О ее создании в сентябре договорились госкорпорация "Роскосмос" и NASA. Планируется, что первый модуль станции стартует с Земли в 2022 году. Ее экипаж будет международным.

Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней. Теперь должен состояться эксперимент по четырехмесячной изоляции, потом - восьмимесячный эксперимент, а затем - годовое исследование. По сценарию первого эксперимента, условный космический корабль "летел" на Луну, где члены экипажа провели несколько десятков научных экспериментов, управляли ровером, который двигался по лунной поверхности.-0-