Шесть добровольцев в 2019 году "полетят на Луну"

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 марта 2018, Пт
-4°C
Сплошная облачность EUR 2.4171
USD 1.9624
RUB 3.4133
Главное
Александр Лукашенко во время посещения войсковой части Лукашенко: даже в мирное время роль внутренних войск велика
Президент
Личный состав внутренних войск надежно стоит на страже конституционного строя - Лукашенко
Президент
Местные власти должны уделять больше внимания развитию бизнеса в регионах - Кобяков
Экономика
Беларусь придает большое значение международному обмену опытом в подготовке госслужащих - Кочанова
Общество
Качеству молочной продукции в Беларуси уделяется повышенное внимание - Леонид Заяц
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Лунинецком районе вернули семье похищенные год назад награды родителей
20:09 Происшествия
Эксперты Минюста и представитель Бундесрата Германии обменялись опытом в сфере нормотворчества
20:05 Общество
Распространение телепрограммы "Точка ТВ" будет прекращено из-за нарушения законодательства о рекламе
19:37 Общество
Немецкие производители сельхозтехники заинтересованы в создании СП с белорусскими предприятиями - Сидорский
19:33 Экономика
Энциклопедию о сожженных во время ВОВ деревнях планируют издать в Беларуси
19:27 Культура
ФОТО: Внутренние войска МВД служат надежным заслоном от преступности - Зась
19:17 Заголовки новостей
Предприятиям в Беларуси облегчили расчеты по просроченным платежам за энергоресурсы
19:11 Президент
XXV День белорусской письменности будет посвящен теме "Моя малая родина"
19:03 Культура
Объем перевезенных грузов и пассажиров в сообщении Беларусь-Украина вырос в 2017 году
18:51 Экономика
После инцидента на подъемнике в курорте Гудаури возбуждено уголовное дело
18:45 В мире
Гуминский обсудил в предвыборном штабе Путина ход президентской избирательной кампании в РФ
18:33 Политика
Назарбаев встретился с главами МИД стран - гарантов астанинского процесса по Сирии
18:30 В мире
Директор ПМК в Дзержинске подозревается в незаконном повышении зарплаты своей дочери
18:27 Происшествия
Минобразования определило, какие отметки ЦТ в этом году будут считаться неудовлетворительными
18:23 Общество
ВИДЕО: "Эти люди творят чудеса" - Лукашенко о выступлении белорусских паралимпийцев в Пхенчхане
18:19 Заголовки новостей
Шесть добровольцев в 2019 году "полетят на Луну"
18:18 Технологии
Директор ЖКХ Полоцка под следствием снова попался на том же нарушении
18:11 Происшествия
Госкомимущество определило первые кандидатуры в независимые директора для избрания в набсоветы ОАО
18:11 Экономика
ВИДЕО: Лукашенко во время предстоящей посевной ждет от предприятий организованности и дисциплины
18:11 Заголовки новостей
ВИДЕО: Лукашенко: даже в мирное время роль внутренних войск велика
18:10 Заголовки новостей
Все новости
Сюжеты
Годовщина трагедии в Хатыни Годовщина трагедии в Хатыни
Год малой родины Год малой родины
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Посевная кампания Посевная кампания
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Шесть добровольцев в 2019 году "полетят на Луну"

Технологии 16.03.2018 | 18:18
Фото ТАСС
Фото ТАСС

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть добровольцев в 2019 году "полетят на Луну". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

В ИМБП раскрыли некоторые подробности будущего эксперимента SIRIUS, который стартует на территории института в первом квартале 2019 года. В многонациональный экипаж, который проведет четыре месяца в изоляции, войдут три женщины и три мужчины (командир, бортинженер, врач и три исследователя). По замыслу эксперимента SIRIUS, экипаж "полетит" на Луну и поработает с роверами (планетоходами). Основной целью миссии будет "выбор места" для будущего строительства поселения и базы на Луне.

Первый этап миссии: экипаж отправляется на Луну, достигает орбиты и стыкуется к орбитальной станции. В ходе второго этапа в течение двух месяцев экипаж проводит наблюдения и решает, где приземлиться и выполнить несколько (обычно ночных) стыковок с "транспортными кораблями". Затем четыре члена экипажа приземляются на Луну, а два-три члена экипажа в скафандрах выполняют несколько выходов на поверхность спутника Земли. В это время остальные члены экипажа на "орбитальном аппарате" продолжают оказывать техническую помощь и консультации коллегам на поверхности Луны. После этого космонавты возвращаются на "орбитальный корабль", который в ходе следующего этапа облетает Луну в течение нескольких недель, чтобы дистанционно управлять роверами и принимать "транспортные корабли". На завершающем этапе миссии экипаж возвращается на Землю.

В ходе эксперимента экипажу также предстоит выполнять ежедневный медицинский контроль и углубленную оценку состояния здоровья добровольцев, проводить контроль двигательной активности и регулярных физических тренировок. Кроме того, экипаж выполнит программу научных исследований в области психологии космических полетов, физиологии и человеческих факторов, осуществит техническое обслуживание транспортных и других систем "корабля".

Программа SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. О ее создании в сентябре договорились госкорпорация "Роскосмос" и NASA. Планируется, что первый модуль станции стартует с Земли в 2022 году. Ее экипаж будет международным.

Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней. Теперь должен состояться эксперимент по четырехмесячной изоляции, потом - восьмимесячный эксперимент, а затем - годовое исследование. По сценарию первого эксперимента, условный космический корабль "летел" на Луну, где члены экипажа провели несколько десятков научных экспериментов, управляли ровером, который двигался по лунной поверхности.-0-

﻿
Теги
космос, Россия, ученые
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Подробности рабочего дня Президента во внутренних войсках: от сухих пайков до современного вооружения
Минобразования определило, какие отметки ЦТ в этом году будут считаться неудовлетворительными
Белорусские атлеты завоевали шесть наград в биатлоне на Паралимпийских играх в Пхенчхане
Владельцы частных домов под снос смогут узаконить сделанную до принятия указа № 463 реконструкцию
Оранжевый уровень опасности объявлен по югу Беларуси 17 марта из-за сильного снега
МИД Беларуси предупредил о продлении режима чрезвычайного положения на Шри-Ланке
Перевозчиков предупреждают о возможных затруднениях на белорусско-литовской границе 17 марта
Нацбанк разъяснил некоторые вопросы выплаты процентов по вкладам
Испанская "Барселона" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с "Ромой"
В Березовском районе обнаружены останки исчезнувшего почти 20 лет назад мужчины
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4171 BYN 2.413 BYN 2.419 BYN
USD
1.9624 BYN 1.96 BYN 1.964 BYN
RUB
3.4133 BYN 3.41 BYN 3.422 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Эти люди творят чудеса" - Лукашенко о выступлении белорусских паралимпийцев в Пхенчхане
Все видео

Фотоновости

Торжественное собрание к 100-летию внутренних войск МВД Беларуси
Все фото

Инфографика

Реальные доходы населения Беларуси Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе текущего года составили 107,8% к уровню января 2017 года.
Вся инфографика
Президент
Юрий Голуб и Дмитрий Будилович. Фото AP - БЕЛТА "Эти люди творят чудеса" - Лукашенко о выступлении белорусских паралимпийцев в Пхенчхане
Предприятиям в Беларуси облегчили расчеты по просроченным платежам за энергоресурсы
Личный состав внутренних войск надежно стоит на страже конституционного строя - Лукашенко
Политика
Голосование на выборах президента России пройдет в 13 городах Беларуси
Гуминский обсудил в предвыборном штабе Путина ход президентской избирательной кампании в РФ
В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на Беларусь
Экономика
Фото из архива В Беларуси активизируют создание в регионах советов по развитию предпринимательства
Немецкие производители сельхозтехники заинтересованы в создании СП с белорусскими предприятиями - Сидорский
Объем перевезенных грузов и пассажиров в сообщении Беларусь-Украина вырос в 2017 году
Происшествия
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома В Барановичском районе при ДТП водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля
В Лунинецком районе вернули семье похищенные год назад награды родителей
Директор ПМК в Дзержинске подозревается в незаконном повышении зарплаты своей дочери
Общество
Во время встречи Беларусь придает большое значение международному обмену опытом в подготовке госслужащих - Кочанова
Эксперты Минюста и представитель Бундесрата Германии обменялись опытом в сфере нормотворчества
Распространение телепрограммы "Точка ТВ" будет прекращено из-за нарушения законодательства о рекламе
Регионы
Фото из архива Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 20-22 марта
"Брестгортранс" выдал семь разрешений частным перевозчикам на осуществление регулярных рейсов
Ярмарка инновационных разработок в медицине и фармации пройдет в Витебске
Спорт
Лидия Графеева. Фото AP - БЕЛТА Белоруска Лидия Графеева завоевала бронзу в биатлоне на Паралимпийских играх в Пхенчхане
Тренеры сборной Беларуси по биатлону определились с квартетом на женскую эстафету КМ в Холменколлене
Пресс-конференция о проведении ЧМ среди студентов по конькобежному спорту пройдет в БЕЛТА 20 марта
Культура
Фото из архива XXV День белорусской письменности будет посвящен теме "Моя малая родина"
Энциклопедию о сожженных во время ВОВ деревнях планируют издать в Беларуси
В Минске презентовали книгу о трагедии Хатыни
В мире
Фото DPA В Кельне из-за пьяного машиниста столкнулись две электрички, пострадали 43 человека
После инцидента на подъемнике в курорте Гудаури возбуждено уголовное дело
Назарбаев встретился с главами МИД стран - гарантов астанинского процесса по Сирии
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта
Елизавета II дала одобрение на брак принца Гарри и Меган Маркл
Музей "Звездных войн" появится в Лос-Анджелесе
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия