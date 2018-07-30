Штаб-квартира Facebook появится в Лондоне

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из самых популярных соцсетей в мире - Facebook - приступила к созданию штаб-квартиры в Лондоне. Здание площадью свыше 55,7 тыс.кв.м будет располагаться в районе Кингс-Кросс, сообщает ТАСС.

Глава отделения компании в Северной Европе Стив Хэтч отметил, что Великобритания - "одно из лучших мест в мире для технологичных компаний", поэтому Facebook намерена инвестировать в Лондоне на долгосрочную перспективу.

Facebook не единственная среди мировых IT-гигантов планирует обосноваться в Лондоне. Корпорация Google строит в этом же районе первый в Лондоне 300-метровый "лежачий небоскреб" площадью свыше 92 тыс.кв.м по проекту известного британского дизайнера Томаса Хетервика. В 2018 году в британской столице появилось отделение компании Amazon, где трудятся несколько тысяч работников. К 2021 году компания Apple также планирует открыть свою лондонскую штаб-квартиру в здании бывшей электростанции в Баттерси - одной из самых известных достопримечательностей мегаполиса. В настоящее время историческое строение находится на реконструкции.-0-