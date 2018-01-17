Швейцарцы создали самые тонкие в мире часы

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Международном салоне высокого часового искусства в Женеве представлены самые тонкие в мире часы с ручным заводом. Их толщина равняется 2 мм, что сопоставимо с толщиной двухфранковой монеты.

Модель Altiplano Ultimate Concept - это уникальная разработка швейцарской мануфактуры Piaget. Особенность часов в том, что их корпус является одновременно и основанием механизма. Отдельные колесики механизма имеют толщину всего 0,12 мм, хотя в обычных часах она составляет примерно 0,2 мм. На циферблате нет привычных глазу меток, вместо них время указывает регулируемый штифт спирали баланса часов.

Над созданием этих ультратонких и ультраточных механических часов проектировщики, дизайнеры и часовщики ювелирно-часового дома Piaget трудились четыре года. Данную модель признали революционной в часовом искусстве.

Ранее самыми тонкими в мире часами считались Altiplano Ultimate Automatic 910P, разработанные все той же компанией Piaget. Толщина их корпуса не превышала 4,3 мм.-0-