Система дистанционного мониторинга состояния сельхозкультур будет представлена на "ТИБО-2018"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Систему дистанционного мониторинга состояния сельхозкультур представит Национальная академия наук Беларуси на XXV Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе НАН.

Система разрабатывается Объединенным институтом проблем информатики НAН совместно со специалистами научно-практического центра академии наук по земледелию для повышения эффективности принятия решений по планированию и регулированию сельскохозяйственной деятельности. При использовании она позволяет повысить рентабельность растениеводства за счет адаптации технологий возделывания и уборки сельскохозяйственных культур к реально сложившимся условиям.

Также Объединенный институт проблем информатики представит методологию конвертирования электронной орфографической записи белорусских слов в фонетическую транскрипцию, Oрфоэпический словарь белорусского языка - первый полный лингвистический справочник по литературному произношению. На стенде "IT-страна" будет презентоваться и разработка института "Информационное обеспечение рабочих мест медицинских учреждений".

Планируется, что на выставке будут демонстрироваться экспозиции других научных организаций НАН: Научно-инженерного республиканского унитарного предприятия "Геоинформационные системы", Центра систем идентификации, Физико-технического института и нститута физики имени Б.И.Степанова.

XXV Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", включающий международную специализированную выставку и Белорусский конгресс по технологиям информационного общества, пройдет в Минске 14-18 мая. В выставке примут участие более 100 компаний, представляющих продукцию из 15 стран (Беларусь, Азербайджан, Армения, Великобритания, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Литва, Польша, Россия, США, Турция, Украина, Япония).-0-