5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. СК обращает внимание на появление вредоносного ПО для скрытого майнинга криптовалют. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Александр Мохнач, передает корреспондент БЕЛТА.

"Многие, наверное, знают, но отдельно хочется обратить внимание граждан. В силу того, что курс биткоина растет, сейчас появился такой вид преступления, когда посредством внедрения вредоносного кода в компьютер он используется как часть бот-сети для постоянной работы - для майнинга криптовалют. Поэтому надо контролировать включенность своих ноутбуков, работу всех девайсов, чтобы не становиться жертвами", - подчеркнул Александр Мохнач. Представитель СК также посоветовал чаще - хотя бы раз в сутки - выключать модем. Большинство бот-сетей строится на конкретном ip-адресе. То есть, если выключить модем, обнулить его и адрес будет другой, то получить доступ к компьютеру будет проблематичней.

Александр Мохнач рассказал, что делать в случае обнаружения вредоносных программ, установленных некими лицами. "Если гражданин настаивает на привлечении к ответственности этих лиц, то ему естественно надо явиться в территориальные органы внутренних дел и написать заявление. Но он должен понимать, что при этом техника будет изъята для экспертных исследований на определенный срок. Без заключения экспертов о том, что программа есть и она вредоносная, никого привлечь к ответственности не представится возможным. Естественно после этого техника будет возвращена, - отметил он. - Но если человек не преследует такой цели, то просто надо следить за своей техникой - если она начинает некорректно работать, надо переустанавливать операционную систему".

Он добавил, что уже пошла на спад, но еще находится на достаточно серьезном уровне проблема блокирования баз данных субъектов хозяйствования, в частности баз данных бухгалтерии. "Необходимо работу по созданию бэкапов держать на контроле руководством предприятий для избежания таких ситуаций. Если бэкап делается раз в неделю, то восстановить бухгалтерскую отчетность не составляет труда, можно, в принципе, за один день. Но если бэкап отсутствует как таковой в течение полугода, то тогда блокирование баз данных вызывает серьезную проблему", - заявил Александр Мохнач. Он также поделился мнением о том, что подобные преступления чаще совершаются молодыми людьми - 15-20 лет. Такой вывод, по его словам, можно сделать из размера сумм, которые запрашивают вымогатели, и большого количества ошибок в присылаемых ими сообщениях.-0-

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