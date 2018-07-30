Sony PlayStation 5 повергнет всех в шок своей производительностью

Корпорация Sony разрабатывает новую игровую приставку PlayStation 5, которая может шокировать пользователей своей мощью.
AMD создают для будущей консоли новый уникальный архитектурный процессор и графическую карту, благодаря которой можно будет играть в 4К разрешении с частотой шестидесяти кадров в секунду. Инсайдеры также сообщили, что в новинке будет шестнадцать гигабайт оперативной памяти.
Приставка должна выйти в 2020 году. Консоли нового поколения выходят примерно каждые семь лет. Продажи PlayStation 4 в 2017 году превысили 70 миллионов по всему миру.
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