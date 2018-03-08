Sony PlayStation 5 уже разработана и выйдет на рынок в 2019 году

Инсайдеры распространили информацию, согласно которой прототип игровой приставки нового поколения Sony PlayStation 5 уже готов и поступит в продажу в будущем году.

В частности, разработчикам переданы девкиты (комплекты для разработки). Ни сроки, на которые им переданы наборы, ни имена потенциальных тестировщиков не разглашаются.

К тому же СМИ обратили внимание на патент, полученный Sony, и касающийся совместимости игр, сделанных для PS4, на PS5.

Впрочем, в 2018 году новую приставку мы, скорее всего, не увидим. Аналитики прогнозируют ее выход на 2019 год, что подтверждают утечки.