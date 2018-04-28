Социальная сеть "ВКонтакте" запустила голосовые и видеозвонки

В мобильных приложениях социальной сети "ВКонтакте" на платформах iOS и Android теперь появилась возможность совершать голосовые звонки и видеозвонки. Пока новая функция доступна не у всех пользователей, но разработчики обещают, что в ближайшую неделю она появится у всех.

Представители "ВКонтакте" подчеркивают, что стараются максимально упростить коммуникацию между своими пользователями. Также они отметили, что заботятся о безопасности своих пользователей, поэтому будет использоваться сквозное шифрование.

Совершить звонок можно начав на специальную кнопку в профиле или в диалоге. Также, каждый вправе установить тех, кто может ему звонить.