Социальная сеть "ВКонтакте" запустила голосовые и видеозвонки

В мобильных приложениях социальной сети "ВКонтакте" на платформах iOS и Android теперь появилась возможность совершать голосовые звонки и видеозвонки. Пока новая функция доступна не у всех пользователей, но разработчики обещают, что в ближайшую неделю она появится у всех.
Представители "ВКонтакте" подчеркивают, что стараются максимально упростить коммуникацию между своими пользователями. Также они отметили, что заботятся о безопасности своих пользователей, поэтому будет использоваться сквозное шифрование.
Совершить звонок можно начав на специальную кнопку в профиле или в диалоге. Также, каждый вправе установить тех, кто может ему звонить.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4258 BYN
|2.423 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2 BYN
|2 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.2212 BYN
|3.215 BYN
|3.23 BYN