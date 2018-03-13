Соучредитель Google показал свое летающее такси

Компания Kitty Hawk, которую создал сооснователь Google Ларри Пейдж, представила пассажирский дрон Cora. Данный электрический летательный аппарат может преодолеть 100 км на одном заряде. Об этом сообщает издание The New York Times.

Cora все еще находится в разработке. В скором времени в Новой Зеландии будут проводиться испытания. Сообщается, что разрешение на это было уже получено. Полеты планируют начать уже через 3 года.

Размах крыльев воздушного судна составляет 3,6 метра. В салоне могут поместиться два пассажира.-0-